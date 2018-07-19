Псковэнерго работает в режиме повышенной готовности из-за ухудшения погоды

В связи с прошедшим по территории Псковской области мощного грозового фронта с порывами ветра до 20 метров в секунду филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» принимает дополнительные меры по устранению и минимизации его негативных последствий, а также предотвращению нарушения электроснабжения в регионе.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, накануне вечером предприятие перешло в режим повышенной готовности.

В производственных отделениях на круглосуточное дежурство был привлечен дополнительный оперативный и ремонтный персонал, организованы внеочередные осмотры оборудования подстанций и обходы участков воздушных линий электропередачи, попавших в зону непогоды, приведены в готовность к работе передвижные резервные источники электроснабжения различной мощности, спецтехника и аварийный запас.

Оперативную ситуацию контролирует штаб под руководством директора филиала «Псковэнерго» Константина Михайлова.

На сегодняшний день электроснабжение всех социально значимых объектов проходит в штатном режиме, специалисты энергокомпании осуществляют оперативные выезды по отдельным заявкам потребителей на участки линий 0,4 кВ. По данным Центра управления сетями энергокомпании, на утро 19 июня на контроле у диспетчеров находится порядка пятидесяти заявок от жителей Великолукского, Себежского, Опочецого, Пустошкинского, частично Бежаницкого и Дедовичского районов. 18 июля главным образом именно эта территория стала эпицентром разгула непогоды — наряду с мощным грозовым фронтом и ливнем, здесь местами прошел град.

«Псковэнерго» обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Единый телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52.

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