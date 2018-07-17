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Во Франции молния едва не убила семью британских байкеров
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Во Франции молния едва не убила семью британских байкеров 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Двое мотоциклистов из Великобритании едва не погибли во время поездки на юге Франции. Когда гроза застигла супругов в дороге, они решили переждать разгул стихии под деревом. В какой-то момент раздался оглушительный грохот, и молния ударила прямо в путешественников.
Как сообщает ТАСС, несчастный случай произошел по вине самих британцев: они находились рядом с мотоциклами, а женщина держала в руках мобильный телефон. В результате британцы получили страшные ожоги тела. Французские синоптики предупреждают жителей, что в этой части страны практически ежедневно будут бушевать грозы с сильными молниями. Так, 4 июля погода установила своеобразный рекорд — 36,6 тысяч попаданий молний по наземным объектам.
Ранее Пятый канал рассказывал, как молния ударила в фейерверк в честь Дня независимости США.
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