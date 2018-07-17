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МЧС вновь предупреждает о грозах и ветре до 18 м/с в Волгоградской области
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МЧС вновь предупреждает о грозах и ветре до 18 м/с в Волгоградской области 

ria34.ru 1 час назад
Фото: ria34.ru
По данным синоптиков, непогода ожидается в отдельных районах региона в ближайшие часы с сохранением до конца суток 17 июля.
— В отдельных районах ожидаются грозы с усилением юго-западного ветра порывами 13‒18 метров в секунду. — Напоминаем, что машины не следует парковать около деревьев, рекламных щитов и слабоукрепленных конструкций.
Случайно оказавшись в непогоду на улице необходимо обходить шаткие строения, а также желательно укрыться в капитальных строениях. В помещениях следует закрыть окна и форточки.
В МЧС напоминают, что при возникновении опасных ситуация, необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы «101».
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