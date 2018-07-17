Проблемы с психикой, обмороки и давление: губительная жара накрыла Москву

Сейчас столбики термометров в столичном регионе достигли отметки в 30 градусов. Духота, влажность и жара — стали «верными» спутниками москвичей, изнуряя людей.

Сайт телеканала «Звезда» решил выяснить, какие проблемы может принести жителям длительное нахождение на солнце, и как лучше спасаться от палящего зноя.

Известный телеведущий и сторонник здорового образа жизни Геннадий Малахов в беседе с корреспондентом «Звезды» рассказал, какие напитки помогут перенести непогоду, и в каких местах лучше ее пережидать.

«Если выходите на улицу — обязательно берите в воду. Старайтесь больше находится в тени, а если работаете на даче, то не выходите после 11 дня — именно в дневные часы солнце достигает своей пиковой активности, есть большая вероятность получить солнечный удар. Если находитесь в квартире — лучше включайте кондиционер, потому что открытое окно пропустит в квартиру очень много воздуха с различными примесями и «ядами». Пейте морсы, квасы, больше кислого и не сладкого, и тогда все будет хорошо», — рассказал Малахов.

Однако не стоит забывать о том, что длительное нахождение на солнце отрицательно влияет не только на здоровых людей, но и на тех, кто имеет проблемы психологического и психического характера. О том, что делать таким людям рассказал врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

«Жара оказывает две формы воздействия. Первая — выраженное раздражающее действие на кожные покровы, на зрение. Второй фактор — температурный. Длительное нахождение на солнце влияет на общее состояние организма, и это может сказаться не только на работе головного мозга но и на сердечно-сосудистой системе», — говорит эксперт.

По мнению врача, аномальная жара таит в себе множество опасностей, которые могут проявится у людей ипохондрического и мнительного склада характера, с особой тщательностью следящих за своим здоровьем.

«Естественно аномальная жара и холод меняет общее состояние, приводя к обострению практически любых заболеваний. Что касается людей с психическими заболеваниями — все зависит от того с каким расстройством мы имеем дело. Если человек обладает повышенной тревожностью или мнительностью, то на фоне потребления воды у него возникает большая потребность сходить в туалет, и он может это расценить как ухудшение своего состояния. А если человек склонен в рамках психосоматики к повышению давления, то жара будет менять свойство крови и соответственно артериальное давление, что будет влиять на его восприятие. Такие моменты обязательно нужно учитывать. Вообще, по статистике вызовов скорой помощи, в такую погоду их количество значительно повышается», — заявляет Александр Федорович.

К сожалению, наша реальность такова, что многие люди склонны употреблять алкоголь в жару. Зачастую, выпивая стакан холодного пива в знойный день, люди думают, что организм «поблагодарит» их за это — но это опасная иллюзия. Председатель союза борьбы за народную трезвость Владимир Жданов , рассказал о последствиях приема алкоголя в жаркий день.

«Вероятность солнечного удара у таких людей возникает в прогрессии. Также, нужно помнить, что стакан холодного пива в жару — губителен. Этот сорт алкоголя сворачивает кровь у человека, влияя на состояние мозга, поэтому пиво не может быть «лекарством» от жары. Трезвый человек имеет больше шансов сохранить свое здоровье и даже жизнь в условиях критической отметки на термометре, чем человек пьющий», — заявил Жданов.