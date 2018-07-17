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Жителей Петрозаводска предупредили об аномально жаркой погоде
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Жителей Петрозаводска предупредили об аномально жаркой погоде 

Газета.Ru 1 час назад
Сегодня, 17 июля, Главное управление МЧС России по Республике Карелия предупредило местных жителей об аномальной жаре в регионе, сообщает «Инфореактор».
Согласно информации Карельского ЦГМС — филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС»: с 17 июля по 20 июля местами, преимущественно по южным и центральным районам республики и в Петрозаводске сохранится аномально-жаркая погода с максимальной температурой воздуха выше +30 градусов.
Сотрудники МЧС России призывают жителей Петрозаводска к внимательности и осторожности при жаре. В частности, выходя на улицу не забывать головной убор и охлаждать воздух в помещениях при помощи вентиляторов в кондиционеров.
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