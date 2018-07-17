Жителей Петрозаводска предупредили об аномально жаркой погоде

Согласно информации Карельского ЦГМС — филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС»: с 17 июля по 20 июля местами, преимущественно по южным и центральным районам республики и в Петрозаводске сохранится аномально-жаркая погода с максимальной температурой воздуха выше +30 градусов.

Сотрудники МЧС России призывают жителей Петрозаводска к внимательности и осторожности при жаре. В частности, выходя на улицу не забывать головной убор и охлаждать воздух в помещениях при помощи вентиляторов в кондиционеров.