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Штормовой ветер с жарой ожидается в Петрозаводске 19 июля
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Штормовой ветер с жарой ожидается в Петрозаводске 19 июля 

Газета.Ru 25 минут назад
Сегодня, 18 июля, Главное управление МЧС России по Республике Карелия предупредила жителей Петрозаводска об ухудшении погодных условий, сообщает «Инфореактор».
Согласно информации Карельского ЦГМС — филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в регионе 19 июля ожидается усиление северо-восточного ветра с порывами до 14 метров в секунду. Отмечается, что в период с 15 июля по 20 июля в регионе ожидается аномально-жаркая погода с максимальной температурой воздуха выше +30 градусов.
Сотрудники МЧС России призывают местных жителей к внимательности и осторожности во время жары и сильного ветра. В частности, избегать мест около деревьев, рекламных щитов, линий электропередач и шатких конструкций.
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