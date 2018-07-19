Штормовой ветер с жарой ожидается в Петрозаводске 19 июля

Согласно информации Карельского ЦГМС — филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в регионе 19 июля ожидается усиление северо-восточного ветра с порывами до 14 метров в секунду. Отмечается, что в период с 15 июля по 20 июля в регионе ожидается аномально-жаркая погода с максимальной температурой воздуха выше +30 градусов.

Сотрудники МЧС России призывают местных жителей к внимательности и осторожности во время жары и сильного ветра. В частности, избегать мест около деревьев, рекламных щитов, линий электропередач и шатких конструкций.