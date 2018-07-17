«Тишину нарушало только шкворчанье — это солнце поджаривало небеса» — инструкция по выживанию в жару

Ленобласти установилась жара. И не факт, что дождь, который все ждут, исправит ситуацию.

Удивительна погода не своей температурой, а продолжительностью и засушливостью. Чем опасна такая погода, и как выжить в таких условиях, разбиралась редакция ivbg.ru.

Проблемы со здоровьем В первую очередь в зоне риска младенцы и пожилые люди. Дело в том, что у малышей система терморегуляции ещё не сложилась. У пожилых же людей, потовые железы начинают хуже работать.

Тяжело приходится и «сердцечникам» с гипертониками. Как только температура воздуха становится выше 25-26 градусов, нагрузка на сердечно-сосудистую систему резко возрастает. Учащается пульс и дыхание. Даже у здорового человека могут возникнуть проблемы с давлением.

Тепловой или солнечный удар также могут подстерегать зазевавшегося человека. Солнечный удар развивается при прямом воздействии солнечных лучей на человеческий организм. Тепловой удар — состояние вызванное перегревом организма, и необязательно для этого находиться на солнце. В жару тепловой удар может настигнуть даже в помещении. Основные симптомы это покраснение кожи, плохое самочувствие, головная боль и тошнота.

И как это не парадоксально, в жару велика возможность простудиться. Кондиционеры и сквозняки, мороженое и холодные напитки — основные поставщики простуды и ангины. Жара негативно влияет и на психику. Доктор психологических наук Дэвид Майерс установил следующую тенденцию: повышение температуры всего на два градуса серьезно увеличит агрессию в обществе. Что делать? Главное как можно меньше времени проводить на открытом солнце. По городу лучше перемещаться в тени. Постарайтесь сократить физические нагрузки.

Одежда должна быть светлой, свободной и желательно из хлопка. Голову тоже нужно беречь. Кепки, бейсболки и панамы вам в помощь.

Жидкости нужно пить больше чем обычно. Хорошо подойдёт негазированная минеральная вода (для восстановления солевого баланса). Соки, компоты, вода с лимоном тоже будут не лишними. Но с жидкостью главное не переборщить. Есть хороший совет — «Пить когда хочется». Не вливайте в себя воду силой. И очень осторожно пейте холодные напитки. Это способствует не только ангине, но и обильному потоотделению.

Алкоголь в жару противопоказан, он только усиливает обезвоживание. Курение тоже следует ограничить.

Рекомендуется избегать «тяжелой» пиши. Во время жары ешьте фрукты и овощи, небольшими порциями, но 5-6 раз в день.

Избегайте сквозняков, и экономьте энергию.

Экология Отсутствие ветра приводит к накоплению в воздухе вредных веществ. Загрязнителями являются не только котельные и заводы, но и автотранспорт. А если при отсутствии ветра устанавливается солнечная погода, появляется опасность возникновения фотохимического смога. Он появляется от застаивания воздуха в городах с промышленностью и большим количеством транспорта. Что делать? Проветривать помещение ночью, когда и воздух прохладнее, и содержание вредных веществ в воздухе меньше. Если у вас есть кондиционер, то пользуйтесь им, и не открывайте окна лишний раз. При перемещении на автомобиле, лучше прибегнуть к помощи кондиционера, поскольку на дорогах воздух еще грязнее.

Лесные и бытовые пожары При засушливой погоде, риск возникновения пожара в лесу, многократно увеличивается. К тому же если пожар начнется, его будет очень тяжело остановить.

Риск бытового пожара тоже становится выше. Увеличивается нагрузка на электросеть, что может послужить причиной короткого замыкания. Да, это маловероятно, но все-таки опасность есть. Что делать? Если вы все-таки рискнули и поехали на природу, то разводить костер не стоит. Любой порыв ветра или искра, могут стать причиной пожара с которым будут бороться пожарные. Избегайте долгого нахождения на солнце, и ни в коем случае не засыпайте под палящими лучами. Ваша кожа вам этого не простит. Да и солнечный удар будет обеспечен.

Дома же старайтесь не перегружать розетки и удлинители. Не стоит «вешать» на одну розетку больше двух-трех приборов. И на всякий случай запаситесь фонариком и батарейками.

Жару можно пережить, если правильно к ней подготовиться. Надеемся что наша инструкция поможет вам в этом.