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Летом в лесах Подмосковья будет больше грибов, чем в прошлом году
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Летом в лесах Подмосковья будет больше грибов, чем в прошлом году 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Высокая урожайность грибов ожидается в Подмосковье летом 2018 года, их будет больше, чем в 2017-м, традиционно самые грибные места находятся на западе, севере и юге региона, сообщается на официальном портале правительства Московской области.
«Июль в Московской области — идеальная пора для грибника. Этим летом прогнозируется высокая урожайность грибов в Подмосковье, больше, чем в прошлом году. Первые грибы уже пошли. Грибники уже собирают лисички, подберезовики и белые», — сказал председатель комитета лесного хозяйства региона Иван Советников.
Он также отметил, что наибольшее количество грибов можно будет собрать в конце летнего сезона.
«Специалисты отмечают, что традиционно самые грибные места находятся на западе, севере и юге региона. Основной сезон грибов ожидается во второй половине августа — начале сентября», — добавил Советников.
По словам руководителя ведомства, настоящая волна летних грибов пойдет, когда в регионе спадет жара.
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