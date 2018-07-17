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Власти Саратовской области прогнозируют снижение урожая зерновых почти в два раза
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Власти Саратовской области прогнозируют снижение урожая зерновых почти в два раза 

ТАСС 45 минут назад
САРАТОВ, 17 июля. /ТАСС/. Урожай зерновых существенно снизится по сравнению с прошлым годом из-за жары и засухи в Саратовской области. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Валерий Радаев.
В 2017 году сельхозпредприятиям области удалось собрать рекордный урожай — более 6 млн тонн зерна. Таким образом, область стала первой в Поволжском федеральном округе по сбору зерновых.
"Ожидаем [собрать] 3,5 млн тонн, засуха, конечно, повлияла, однако это хороший показатель по этому году", — сказал Радаев.
Как пояснил губернатор, в этом году ставка делается на качество зерна. «Зерно идет в большей своей степени качественное — третий сорт, это главный показатель, который отразится на экономике», — отметил Радаев.
Ранее сообщалось, что аграрии приступили к уборке урожая в Саратовской области из-за сильной жары раньше на 10 дней, чем в прошлом году. Если в 2017 году уборочная кампания стартовала 15 июля, то в этом году регион приступил к уборке 5-7 июля.
По данным Гидрометцентра, в Саратове температура воздуха днем составляет около плюс 30 градусов на протяжении нескольких недель.
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