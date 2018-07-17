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Ливневые дожди, грозы и до 28 градусов тепла ожидается в Московском регионе во вторник
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Ливневые дожди, грозы и до 28 градусов тепла ожидается в Московском регионе во вторник 

Газета.Ru 55 минут назад
Неустойчивая погода и кратковременные ливневые дожди с грозами ожидаются в Москве и Подмосковье, воздух днем прогреется до 28 градусов, сообщает РИАМО.
"Предстоящим днем Московский регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде с прояснениями пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Максимальная температура воздуха в Москве от 26 до 28, по области 23-28 градусов", — говорится в сообщении «Метеоновостей».
Ветер восточного направления 5-10 метров в секунду, при грозе с порывами 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба. Во вторник в Московском регионе атмосферное давление станет еще ниже, влажность воздуха повысится, пройдут ливневые дожди с грозами и шквалистым ветром.
"Крайне неблагоприятна такая погода для метеозависимых людей с сосудистыми патологиями и заболеваниями сердца, у которых возможны скачки артериального давления, головные и сердечные боли, головокружения. Несмотря на незначительное ослабление жары, температурный режим будет по-летнему высоким и содержание кислорода в воздухе останется ниже климатических значений, что сохраняет вероятность негативных реакций у лиц с сердечной и легочной недостаточностью", — добавляется на сайте.
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