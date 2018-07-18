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Когда будет пик концентрации пыльцы амброзии в воздухе Ростова?
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Когда будет пик концентрации пыльцы амброзии в воздухе Ростова? 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Предупреждение для ростовчан, страдающих аллергией, на основании данных Яндекс. Погоды подготовил «АиФ-Ростов».
Предупреждение для ростовчан, страдающих аллергией, на основании данных Яндекс. Погоды подготовил «АиФ-Ростов».
На карте пыльцы Яндекс. Погоды появились данные о наличии пыльцы амброзии в воздухе Ростова-на-Дону. Уже на этой неделе уровень концентрации аллергена может увеличиться.
Как рассказала «АиФ-Ростов» региональный представитель компании «Яндекс» на Юге и в Поволжье Ксения Кац, впервые карта сообщила о появлении в воздухе пыльцы амброзии в среду 11 июля. До 16 июля уровень концентрации колебался, но не превышал средних значений.
Но, согласно прогнозу Яндекс. Погоды, в ближайшие дни количество пыльцы амброзии в воздухе повысится. Ожидается, что в четверг 19 июля концентрация достигнет высокого уровня, и карта пыльцы Ростова окрасится в ярко-красный цвет.
На карте пыльцы Яндекс. Погоды также доступен долгосрочный прогноз, построенный с использованием статистических данных за последние семь лет.
Традиционно сезон аллергии на амброзию в донской столице будет продолжаться в течение всей второй половины июля и сохранится в первой половине августа.
Кроме того, карта пыльцы вместе с картами температуры, осадков, давления и ветров доступны в веб-версии сервиса для компьютеров и мобильных устройств.
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