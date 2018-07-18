В США женщину на пляже пробило насквозь пляжным зонтом

Туристка из Великобритании пострадала в штате Нью-Джерси в результате попадания ей в ногу наконечника зонта. Как сообщает телеканал Sky News, пострадавшая — пожилая туристка из Лондона Маргарет Рейнольдс. ЧП случилось на берегу Атлантического океана, где Рейнольдс просто прогуливалась. Налетевший шквал вырвал из земли один из пляжных зонтов и понес его в сторону туристки. Удар наконечника зонта был настолько сильным, что пронзил ногу женщины насквозь.

На место ЧП прибыли полицейские и спасатели. По словам начальника местной полиции Томми Бойда, для того чтобы извлечь наконечник зонта из ноги пострадавшей пришлось использовать спецоборудование. Женщина была экстренно доставлена в больницу и прооперирована. Сейчас ее состоянию ничего не угрожает.

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