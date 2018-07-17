Летняя читальня в «Дубках» работает в любую погоду

Летняя читальня от Централизованной библиотечной системы САО в парке «Дубки» открыта каждые выходные для всех желающих. В солнечную погоду посетителей ждут у катка, а в ненастье гостям предлагают пройти в ротонду.

— У нас проходят интересные мероприятия, например эти выходные мы провели с импровизированным экипажем лайнера «Короленко». Также все желающие могли окунуться в атмосферу первых пятилеток ХХ века, — рассказал сотрудник пресс-службы ЦБС САО.

Летняя читальня парка «Дубки» работает каждую субботу и воскресенье с 12.00 до 18.00. (мю)