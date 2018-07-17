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В Карелии горят леса: Шесть крупных пожаров зарегистрировано в пяти районах республики
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В Карелии горят леса: Шесть крупных пожаров зарегистрировано в пяти районах республики 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Карельские огнеборцы столкнулись с первыми последствиями аномально теплой погоды, установившейся в Карелии на этой неделе. По данным ГУ МЧС по РК, пожары бушуют в Суоярвском, Пряжинском, Лоухском, Сортавальском и Сегежском районах. Пять из них удалось остановить — площадь возгорания не увеличивается. Пожар в Суоярвском районе в настоящий момент пытаются локализовать. Угрозы населенным пунктам нет.
«В связи с установившейся жаркой погодой на всей территории республики, призываю граждан соблюдать правила пожарной безопасности в лесах», — обратился к общественности министр по природопользованию и экологии РК Алексей Щепин. Чиновник попросил жителей региона не разводить в лесу костров. Во-первых, и без них тепло. Во-вторых, нарушителям условий особого противопожарного режима грозит уголовная ответственность.
Всего с начала пожароопасного сезона в Карелии зарегистрировано 172 лесных пожара общей площадью 513 гектаров.
Фото: pixabay.com.
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