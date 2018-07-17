Экватор лета: жара продолжит пытать москвичей

Жара не собирается покидать столицу. В городе душно, термометры сегодня вновь приблизятся к 30-градусной отметке. И даже усилившийся ветер не приносит прохладу. Синоптики назвали эти дни «экватором лета». Как москвичи спасаются от зноя, и когда ждать передышки?

Вода сейчас в Москве-реке такая же, как в Средиземном море — плюс 25 градусов. Разве что не соленая. Яхты нагоняют волну. Все, что нужно для того, чтобы на воду вышли любители вейкборда.

— Ужасно жарко, какое-то безумие! Вырвалась с работы поскорее, чтобы окунуться в воду и хоть немножечко охладиться!

16 июля стал самым жарким днем с начала лета. Воздух прогрелся до рекордных плюс 31 градуса — это на 5 градусов выше климатической нормы. Зной не отступит и сегодня. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов. Из-за высокой влажности жара ощущается сильнее. В городе душно. Поэтому, несмотря на будни, все стараются выбраться поближе к водоемам.

На воде значительно прохладнее. Желающих прокатиться на катере, на вейкборде огромное количество. Пытаются встать на доску даже те, кто никогда этого не делал. Кому не удалось выбраться к реке, спасаются у фонтанов.

— Жарко, очень жарко сегодня! Пекло прям, не знаем, куда деваться. Вот сидим у фонтана, освежаемся с девчонками.

Аншлаг в эти дни и возле палаток с мороженым. Холодильники пустеют уже к середине дня.

— Видите, уже все разобрали. Мороженое очень хорошо покупают. Напитки тоже у нас очень хорошо берут.

Даже гуляющих по парку сейчас не так много. Кто-то лениво лежит под деревьями, кто-то отсиживался в тени на скамейке. Под ногами в прямом смысле слова плавится асфальт.

Отдохнуть от изнуряющей жары, по прогнозам синоптиков, москвичи смогут 19 и 20 июля — дожди охладят город до плюс 24 градусов. Но в выходные температура снова поползет вверх.