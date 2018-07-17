Когда закончатся грозы и дожди в Краснодарском крае?

На территорию Кубани обрушились ливни, грозы, град, инфраструктура и многие местные жители несут большие потери.

«По краю дожди на этой неделе продолжатся, — рассказывает руководитель краснодарского Гидрометцентра Андрей Бондарь. — Основной дождевой фронт, вызвавший обильные осадки в регионе, с территории Кубани ушел.

Но над водными акваториями края — Черным и Азовским морями, Кубанским водохранилищем, крупными реками — будет формироваться мощная кучево-дождевая облачность, которая и «обеспечит» край дождями. Локально они пройдут с грозами, градом, шквалистым ветром.

При этом по Краснодару вероятность дождей ниже, чем по краю, на 20-30 процентов.

Температура в Краснодарском крае к концу недели снова поднимется до +34-36 градусов.

В оставшиеся две недели июля жара будет периодически спадать из-за выпадающих дождей. Из-за них ночи будут становиться прохладнее, а жители и гости края получат передышку от высоких температур. Но потом столбик термометра снова будет подниматься».