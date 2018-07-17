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Роспотребнадзор связал ухудшение качества воды в Североуральске с обвалом грунта на реке
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Роспотребнадзор связал ухудшение качества воды в Североуральске с обвалом грунта на реке 

ТАСС 1 час назад
Фото: НАША ГАЗЕТА
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Качество питьевой воды резко ухудшилось в городе Североуральске Свердловской области из-за обвала грунта на реке Калья, сообщили во вторник в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.
"Произошел обвал на реке. На данный момент ведутся работы по ликвидации аварийной ситуации. В частности, ухудшены органолептические показатели холодной воды (показатели, основанные на анализе восприятий органов чувств — прим. ТАСС). Каждый час проверяется цветность и мутность воды, проверяются микробиологические показатели", — сказали в пресс-службе, добавив, что главной задачей является «не допустить вспышки заболеваний».
По данным администрации Североуральского городского округа, с проблемой качества питьевой воды столкнулось все население города, которое превышает 26,5 тыс. человек. В городе днем было плюс 29 градусов.
В пресс-службы регионального управления МЧС пояснили, что ухудшение качества питьевой воды произошло из-за того, что речная вода попала в водозабор.
"Организован подвоз воды в социально-значимые объекты. На данный момент в город поставлено 40 тонн бутилированной воды, столько же планируется поставить и завтра. В Роспотребнадзоре настаивают на отключении водоснабжения, однако местные власти пока не прислушались", — уточнили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.
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