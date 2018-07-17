Роспотребнадзор связал ухудшение качества воды в Североуральске с обвалом грунта на реке

"Произошел обвал на реке. На данный момент ведутся работы по ликвидации аварийной ситуации. В частности, ухудшены органолептические показатели холодной воды (показатели, основанные на анализе восприятий органов чувств — прим. ТАСС). Каждый час проверяется цветность и мутность воды, проверяются микробиологические показатели", — сказали в пресс-службе, добавив, что главной задачей является «не допустить вспышки заболеваний».

По данным администрации Североуральского городского округа, с проблемой качества питьевой воды столкнулось все население города, которое превышает 26,5 тыс. человек. В городе днем было плюс 29 градусов.

В пресс-службы регионального управления МЧС пояснили, что ухудшение качества питьевой воды произошло из-за того, что речная вода попала в водозабор.