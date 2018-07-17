Два парня спасли ростовчанку из бурного потока ливневой воды 

Стихия, обрушившаяся на Ростовскую область, не обошла стороной и донскую столицу. В Ростове грозы со шквальным ветром заставили горожан искать резиновую обувь и зонтики. Жители Северного жилого массива и вовсе оказались заперты в домах буйством стихии. Улицы превратились в реки, и как выяснилось, довольно опасные. На проспекте Королева течением воды на проезжую часть смыло женщину средних лет. Она пыталась перейти дорогу, но бурный поток не давал ей даже подняться, женщину протащило несколько десятков метров, пока на выручку ей не бросились два молодых человека. Они подхватили ее и помогли добраться до обочины. А видео спасения очевидцы сразу выложили в интернет.
https://youtu.be/i7cnYwMasNg