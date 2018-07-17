Как вести себя во время грозы?

В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Краснодарском крае дожди с грозами.

«Есть несколько простых правил поведения, о которых почему-то часто забывают, — рассказывает спасатель МЧС Евгений Куница. — Оказавшись во время грозы на улице, не бойтесь промочить одежду. Если молния и заденет, то вероятность смертельного поражения в мокрой одежде будет меньше, чем в сухой.

Молния обычно бьет в самые высокие объекты, желательно не приближаться к ним ближе 50 метров. Сам человек тоже может стать таким объектом, если выше его на ровной местности ничего нет.

Нельзя идти быстрым шагом, бежать или стоять во весь рост. Если же необходимо двигаться, то делать это надо мелкими семенящими шажками. Лучше присесть на корточки. И ни в коем случае нельзя ложиться на землю. Если молния ударит рядом, заряд может пройти через тело.

Ни в коем случае нельзя раскрывать зонт, его металлические спицы могут сыграть роль антенны.

Если гроза застала на берегу реки или моря, значит надо как можно быстрее выйти из воды и покинуть пляж. Молния, ударив даже в паре километров вверх по течению реки, может мгновенно добраться до вас.

Не следует оставаться под тентом или зонтом от солнца, лучше укрыться в ближайшем здании, автобусе. Не рекомендуется во время грозы продолжать движение на велосипеде, мотоцикле.

Если вы находитесь дома, то, прежде всего, отключите все электроприборы, выдернув шнуры из розеток, закройте поплотнее окна и двери.

И ещё, тем, кто страдает аллергией на пыльцу растений, лучше не выходить на улицу перед грозой и в течение 3-х часов после, т. к. грозовое состояние атмосферы способствует усиленному выбросу и переносу пыльцы».