Более месячной нормы осадков выпало за ночь в городском округе Геленджика

КРАСНОДАР , 17 июля. / ТАСС /. Больше месячной нормы осадков в ночь на вторник выпало в селе Архипо-Осиповка (входит в городской округ Геленджика Краснодарского края , что привело к подтоплению улиц и дворов местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

"В Архипо-Осиповке ликвидируют последствия сильного ливня. За минувшую ночь там выпало порядка 160 мм осадков, что значительно превышает месячную норму. Из-за сильного ливня оказались подтопленными улицы села, придомовые территории, огороды", — говорится в сообщении. По данным пресс-службы, из-за нанесенного ливневыми потоками щебня было затруднено движение по федеральной дороге. Коммунальщики проводят работы по ликвидации последствий дождя.

Как сообщили ТАСС в гидрометцентре края, в Краснодаре в понедельник выпало 64 мм осадков. «Норма для июля составляет 61 мм, — рассказал собеседник агентства. — За два часа с небольшим выпало даже чуть больше месячной нормы осадков. Это опасное явление».