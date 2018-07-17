Ещё
На «Розе ветров» в Зеленоградске заменили освещение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На «Розе ветров» в Зеленоградске заменили освещение 

Клопс.Ru 56 минут назад
Фото: Клопс.Ru
На променаде «Роза ветров» в Зеленоградске установили новые опоры уличного освещения. Об этом сообщается на официальном сайте муниципального образования.
Ремонт закончили также на Курортном проспекте и в районе детской поликлиники. Финансирование работ осуществлялось по программе конкретных дел на 2018 год.
Ранее Антон Алиханов анонсировал установку колеса обозрения на набережной возле «Розы ветров». Ожидается, что в ясную погоду с аттракциона будет видно не только российскую часть Куршской косы, но и литовскую Ниду.
В июле на официальном портале госзакупок появилась информация об аукционе по установке качелей на променаде. В соответствии с деталями контракта, сумма которого составляет 273 тыс. рублей, качели оборудуют скамьями из лиственницы и навесами из оргстекла. Заказчиком выступает администрация Зеленоградска.
Клопс.Ru: последние новости
В Калининградской области смертность связали с загрязнением воздуха тяжёлыми металлами В Калининградской области упало атмосферное давление Воды по колено: в Калининграде после ливня затопило подъезды жилых домов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост закроют из-за Расторгуева141
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17169
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки316
Путина назвали «президентом Украины»192
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа12
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
00:39
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа
В мире
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
04:56
Задержан бывший главный следователь Москвы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение