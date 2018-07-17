На «Розе ветров» в Зеленоградске заменили освещение

На променаде «Роза ветров» в Зеленоградске установили новые опоры уличного освещения. Об этом сообщается на официальном сайте муниципального образования.

Ремонт закончили также на Курортном проспекте и в районе детской поликлиники. Финансирование работ осуществлялось по программе конкретных дел на 2018 год.

Ранее Антон Алиханов анонсировал установку колеса обозрения на набережной возле «Розы ветров». Ожидается, что в ясную погоду с аттракциона будет видно не только российскую часть Куршской косы, но и литовскую Ниду.

В июле на официальном портале госзакупок появилась информация об аукционе по установке качелей на променаде. В соответствии с деталями контракта, сумма которого составляет 273 тыс. рублей, качели оборудуют скамьями из лиственницы и навесами из оргстекла. Заказчиком выступает администрация Зеленоградска.