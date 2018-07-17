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На Воронежскую область обрушатся ливневые дожди
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На Воронежскую область обрушатся ливневые дожди 

Вести Воронеж 59 минут назад
Фото: Вести Воронеж
МЧС объявило штормовое предупреждение. Спасатели со ссылкой на региональный гидрометцентр объявили штормовое предупреждение из-за очень сильных дождей, которые обрушатся на Воронежскую область. Непогода ожидается с 18:00 вторника, 17 июля и до 18:00 среды, 18 июля, сообщила пресс-служба облуправления МЧС. В ведомстве напомнили о правилах безопасности: уточните прогноз погоды, в случае ее ухудшения, постарайтесь по возможности оставаться дома или в укрытии; используйте средства индивидуальной защиты: зонт, плащ, сапоги; в случае намокания одежды и обуви незамедлительно снимите их и согрейтесь; если вы попали в ливень на природе, постарайтесь быстро разбить лагерь в безопасном месте, надежно закрепите палатки, накройте их непромокаемой тканью, обустройте водосточные канавки вокруг палаток. П при возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: 101 или 112, телефон доверия — 8 (473) 277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов. Екатерина Трещикова
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Прогноз погоды на 16.07.18 На рабочей неделе в Воронежской области немного похолодает Воронежское мясо могло стать причиной отравления шаурмой 92 жителей Тывы
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