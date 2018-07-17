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В Калининградской области смертность связали с загрязнением воздуха тяжёлыми металлами
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В Калининградской области смертность связали с загрязнением воздуха тяжёлыми металлами 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Калининградская область вошла в число регионов, смертность в которых связана с концентрацией в воздухе тяжёлых металлов. Об этом говорится в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году».
В регионе от 0,1 до 9,2 случая смерти от новообразований на 100 тысяч человек связаны с воздействием канцерогенных веществ в атмосфере. Это формальдегид, тяжёлые металлы и так далее. Выше всего этот процент в Красноярском крае, Еврейской автономной и Сахалинской областях, а также Республике Тыва.
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