В Калининградской области смертность связали с загрязнением воздуха тяжёлыми металлами 

Калининградская область вошла в число регионов, смертность в которых связана с концентрацией в воздухе тяжёлых металлов. Об этом говорится в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году».
В регионе от 0,1 до 9,2 случая смерти от новообразований на 100 тысяч человек связаны с воздействием канцерогенных веществ в атмосфере. Это формальдегид, тяжёлые металлы и так далее. Выше всего этот процент в Красноярском крае, Еврейской автономной и Сахалинской областях, а также Республике Тыва.