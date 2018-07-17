Сезон аллергии на амброзию стартовал в Краснодарском крае

Жителей и гостей Кубани предупреждают о высокой концентрации аллергенной пыльцы в воздухе

Сезон аллергии на амброзию начался в Краснодарском крае , жителей и гостей, страдающих аллергией, предупреждают об опасности.

Уже на этой неделе содержание пыльцы в воздухе может значительно повыситься. Об этом сообщает карта пыльцы. На ней виден долгосрочный прогноз, составленный на статистических данных за последние семь лет.

Судя по прогнозу, в зоне риска все районы края.

«С 11 по 16 июля в крае отмечались низкие или средние значения концентрации пыльцы. Но ее станет больше. Ожидается, что 19 июля концентрация достигнет высокого уровня, который сохранится до конца недели», — рассказали в пресс-службе Яндекс. Погода.

Напомним, обычно сезон аллергии на амброзию в Краснодарском крае длится до конца августа. Специальные службы борются с распространением растения, на это выделяются миллионы. Но, как показывает практика, амброзия в период цветения все равно ежегодно доставляет неудобства аллергикам.