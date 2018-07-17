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Сезон аллергии на амброзию стартовал в Краснодарском крае
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Сезон аллергии на амброзию стартовал в Краснодарском крае 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Жителей и гостей Кубани предупреждают о высокой концентрации аллергенной пыльцы в воздухе
Сезон аллергии на амброзию начался в Краснодарском крае, жителей и гостей, страдающих аллергией, предупреждают об опасности.
Уже на этой неделе содержание пыльцы в воздухе может значительно повыситься. Об этом сообщает карта пыльцы. На ней виден долгосрочный прогноз, составленный на статистических данных за последние семь лет.
Судя по прогнозу, в зоне риска все районы края.
«С 11 по 16 июля в крае отмечались низкие или средние значения концентрации пыльцы. Но ее станет больше. Ожидается, что 19 июля концентрация достигнет высокого уровня, который сохранится до конца недели», — рассказали в пресс-службе Яндекс. Погода.
Напомним, обычно сезон аллергии на амброзию в Краснодарском крае длится до конца августа. Специальные службы борются с распространением растения, на это выделяются миллионы. Но, как показывает практика, амброзия в период цветения все равно ежегодно доставляет неудобства аллергикам.
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