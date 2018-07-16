Ещё
За 30. Жара и грозы ожидаются в столице 16 июля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За 30. Жара и грозы ожидаются в столице 16 июля 

Москва24 16 июля 2018
Фото: Москва24
Жара ожидается в столице в понедельник, 16 июля. Температура воздуха днем составит 31 градус выше ноля. К вечеру она опустится до 18–20 градусов.
В некоторых районах города ожидаются дожди и грозы. Осадки будут кратковременными, сообщает Гидрометцентр России.
Направление ветра может меняться с восточного на северо-восточное. Его скорость составит пять-десять метров в секунду, при порывах — до 15 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 743 миллиметра ртутного столба.
Из-за грозы в городе объявлен желтый уровень опасности погоды. Фронт затронет не только столичный но и соседние регионы.
"Высокие дневные температуры сохраняют условия термического дискомфорта, пониженным будет и содержание кислорода в воздухе", — сообщается на портале «Метеоновости».
Такую погоду плохо переносят люди с сосудистыми нарушениями, гипотоники и гипертоники, люди, страдающие хронической кислородной недостаточностью, эндокринными нарушениями. Тяжело в такую погоду пожилым людям и детям, отмечают синоптики.
Рекомендуется соблюдать питьевой режим и не выходит на улицу в самые жаркие часы. Людям с хроническими заболеваниями не стоит забывать принимать рекомендованные лечащим доктором препараты.
Ранее синоптики предупреждали горожан о грядущей жаре на текущей рабочей неделе. Метеорологи отмечали, что тепло будет сопровождать сильный ветер, сохранится вероятность осадков.
Москва24: последние новости
ЦОДД призвал водителей не парковаться возле деревьев из-за усиления ветра в Москве Дожди с грозами придут в столицу в воскресенье Желтый уровень опасности погоды продлили на 17 июля
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутаты решились ввести давно обсуждаемый налог145
Погиб Тагир Вагапов44
Похищение на Украине, обман болельщицы и другие события дня
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца118
США пригрозили России новыми санкциями247
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение