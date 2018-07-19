Ещё
В МЧС предупредили о высокой пожарной опасности в Новосибирской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Путин допустил обострение ситуации на Украине

В МЧС предупредили о высокой пожарной опасности в Новосибирской области 

RT на русском 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Главное управление МЧС России по Новосибирской области предупредило о высокой пожарной опасности с 21 по 23 июля, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт регионального ведомства.
По прогнозу Западно-Сибирского УГМС, в Кыштовском, Венгеровском и Чановском районах сохранится, а в Северном, Усть-Таркском, Убинском, Татарском, Новосибирском, Кочковском, Ордынском и Маслянинском районах ожидается пожароопасность четвёртого класса.
Спасатели призвали проявлять внимательность и осторожность во время непогоды.
11 июля URA.RU сообщало, что в МЧС предупредили о штормовом ветре на Урале.
RT на русском: последние новости
Власти Сочи предупредили о смерчах в Чёрном море В Москве 19 июля ожидается до +24 °С Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве на 19 июля
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми79
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»113
Российская база в Сирии уничтожила НЛО140
Россиянка пустила труп мужа на кабачки17
В Хабаровске умер российский миллиардер60
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
03:13
Россия задушит Европу газом
Рынки Европа
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
00:52
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
В мире Европа
01:31
«Свободу Меланье Трамп!»: что не так с первой леди США
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение