В МЧС предупредили о высокой пожарной опасности в Новосибирской области

Главное управление МЧС России по Новосибирской области предупредило о высокой пожарной опасности с 21 по 23 июля, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт регионального ведомства.

По прогнозу Западно-Сибирского УГМС, в Кыштовском, Венгеровском и Чановском районах сохранится, а в Северном, Усть-Таркском, Убинском, Татарском, Новосибирском, Кочковском, Ордынском и Маслянинском районах ожидается пожароопасность четвёртого класса.

Спасатели призвали проявлять внимательность и осторожность во время непогоды.

11 июля URA.RU сообщало, что в МЧС предупредили о штормовом ветре на Урале.