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В Саратове «расхлебывают» последствия ночного ливня
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В Саратове «расхлебывают» последствия ночного ливня 

САРАТОВ24 45 минут назад
Фото: САРАТОВ24
Сегодня в Саратове последствия сильного ветра и дождя ликвидируют городские спасатели и специальные службы. На кольце 3-ей Дачной образовалась огромная лужа. Пешеходы обходят ее стороной, а от автобусов и автомобилей летят во все стороны брызги. Здесь засорилась ливневка и сотрудники специальной городской службы приехали ее чистить.
Исполняющий обязанности главного инженера предприятия «Водосток» Дмитрий Ирошников рассказывает, что в Саратове 200 километров ливневой системы, а необходимо в два раза больше. Но такой ситуации, как в Волгограде, где дождь смыл стадион, в нашем городе не допустят. Система ливневых стоков у нас больше, чем у соседей. Еще одно последствие ночного разгула стихии — несколько упавших деревьев. Два из них повредили автомобили. Одно дерево на улице Большая Садовая перегородило проезжую часть. Сотрудники городской службы спасения уже убрали ствол и ветки с дороги. Всего за вчерашний день им поступило семь вызовов.
Отметим, по информации регионального Гидрометцентра, вся неделя в Саратовской области будет дождливой.
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