Уровень сероводорода на востоке столицы норму не превышал

Порог запаха сероводорода и безопасный уровень воздействия на востоке столицы в ночь с 16 на 17 июля не был превышен. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Ранее на сайте «Мосэкомониторинга» были представлены значения, указывающие на превышение содержания сероводорода в воздухе в 2,5 раза.

По состоянию на 9:00 концентрации контролируемых загрязняющих веществ находятся в пределах нормы.

— С 16 июля на автоматической станции «Новокосино» в связи с неисправностью газоанализатора отображались некорректные значения по сероводороду, — пояснили в пресс-службе Департамента.

В настоящее время специалисты демонтировали прибор для ремонта.