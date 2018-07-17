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Уровень сероводорода на востоке столицы норму не превышал
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Уровень сероводорода на востоке столицы норму не превышал 

Вечерняя Москва 44 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Порог запаха сероводорода и безопасный уровень воздействия на востоке столицы в ночь с 16 на 17 июля не был превышен. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Ранее на сайте «Мосэкомониторинга» были представлены значения, указывающие на превышение содержания сероводорода в воздухе в 2,5 раза.
По состоянию на 9:00 концентрации контролируемых загрязняющих веществ находятся в пределах нормы.
— С 16 июля на автоматической станции «Новокосино» в связи с неисправностью газоанализатора отображались некорректные значения по сероводороду, — пояснили в пресс-службе Департамента.
В настоящее время специалисты демонтировали прибор для ремонта.
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