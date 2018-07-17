Климатическая баня. Душная погода сохранится до конца недели

Столичный метеоролог рассказал «Вечерней Москве», какая погода ожидает горожан в ближайшие дни.

По прогнозам синоптиков, до конца недели столичный регион останется на периферии обширной циклонической депрессии. Это приведет к выпадению осадков и жаркой погоде. Эти два фактора, по словам ведущего специалиста метеорологического Центра «Фобос», Евгения Тишковца станут причинами душного климата.

— Непростой циклонический фронт охватил своим влиянием большую часть центральной России , Черноземья и среднего Поволжья. Погода будет сохраняться нестабильной из-за атмосферного вихря, который продолжает подкачивать все новые порции влажного воздуха черноморского происхождения. Это создает благоприятные условия, в основном, в полуденные и вечерние часы для создания облаков. Особенно активно они проявятся в четверг и пятницу — могут пройти сильные ливни с грозами, — поведал метеоролог.

По словам специалиста, температурный фон останется выше климатической нормы.

Температурный фон на ближайшие дни будет сохраняться в пределах от +15… до +20… градусов в ночные часы. Днем ожидается от +23… до +28… В субботу и воскресенье температура поднимется до +30… градусов. Но выходные ознаменуются возвращением к климатической норме, — подытожил Тишковец.