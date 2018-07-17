Сильный ветер и туман на дорогах: в Башкирии объявлено штормовое предупреждение 

Завтра, 18 июля в Башкирии будет царить штормовой ветер, порывы которого достигнут 18 м/с. Спасатели предупреждают, что строит быть максимально осторожными. Это касается и автолюбителей, ведь на автодорогах утром местами ожидается туман, видимость составит менее 500 метров.
В республике будет облачно
Главное управление МЧС России по РБ рекомендует соблюдать правила безопасности при усилении ветра: необходимо ограничить выход из зданий, находится в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. В случае возникновения пожара и при обнаружении: обрыва линии электропередач, либо возникновения перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении звоните по единому телефону спасателей и пожарных, с городского телефона — 01, с мобильного телефона — 101. Телефон Главного управления МЧС России по РБ: 8 (347) 233-99-99.