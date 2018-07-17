Штормовое предупреждение объявили в Башкирии на 18 июля

Согласно прогнозу ФГБУ «Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Башкортостан», завтра, 18 июля, на территории республики ожидается усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду. Сообщается о сильном тумане утро, видимость снизится до 500 метров и менее.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан рекомендует соблюдать правила безопасности при усилении ветра. В частности, избегать мест около шатких конструкций, рекламных щитов, линий электропередач и деревьев.