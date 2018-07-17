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Бетонное русло реки прорвало в поселке на Урале. Люди остались без питьевой воды
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Бетонное русло реки прорвало в поселке на Урале. Люди остались без питьевой воды 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
16 июля в поселении Калья (Свердловская область) прорвало бетонное русло реки. Рабочие из близлежащих шахт эвакуированы в экстренном порядке. В результате ЧП водопроводная вода стала грязной и непригодной для питья. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
«Когда будет исправлена ситуация, неизвестно, питьевую воду в магазинах раскупили. Также по городу проходит плановое отключение горячего водоснабжения. Как быть семьям с маленькими детьми?», — задался вопросом источник информагентства.
Местная администрация подтвердила информацию о проблемах с холодным водоснабжением. Несмотря на это, в поселке не были организованы пункты выдачи питьевой воды. Глава администрации уехал на совещание в Североуральск, где будет обсуждаться эта проблема.
В ночь на 13 июля в нескольких населенных пунктах Ингушетии сильный шквалистый ветер с дождем повредил кровли домов и повалил деревья, из‐за которых оборвались провода линии электропередач.
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