Ещё
В Краснодаре изменятся 11 автобусных маршрутов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Краснодаре изменятся 11 автобусных маршрутов 

За рулем Кубань 19 июля 2018
Фото: За рулем Кубань
В Краснодаре, из-за ремонта и закрытия движения на перекрёстке улиц Тургенева и Северной, будут временно изменены маршруты 11-и автобусов.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, с 20 по 30 июля автобусы № № 2, 11, 14, 22, 28, 34, 52, 65, 67, 90 и 106А двигаясь из центра будут следовать по улицам Северной, Котовского, Калинина, Карла Маркса, Северной и далее по маршрутам. В направлении центра автобусы пойдут по улицам Северной, Воровского, Володи Головатого, Братьев Игнатовых, Северной и далее по маршрутам.
Также из-за ремонта на перекрестке перестанут ходить троллейбусы № № 4 и 21. На 10 дней по данным маршрутам будут ходить автобусы.
За рулем Кубань: последние новости
В Краснодаре из-за подтопления путей встали трамваи 17 и 18 июля в Краснодаре прогнозируют грозу, град и шквалистый ветер Лимузин из "Кортежа" впервые заметили за границей
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии353
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец24
На Украине раскопали могилу ведьмы28
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России327
Тест: Азовское море или Черное?8
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение