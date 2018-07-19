В Краснодаре изменятся 11 автобусных маршрутов

Краснодаре , из-за ремонта и закрытия движения на перекрёстке улиц Тургенева и Северной, будут временно изменены маршруты 11-и автобусов.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, с 20 по 30 июля автобусы № № 2, 11, 14, 22, 28, 34, 52, 65, 67, 90 и 106А двигаясь из центра будут следовать по улицам Северной, Котовского, Калинина, Карла Маркса , Северной и далее по маршрутам. В направлении центра автобусы пойдут по улицам Северной, Воровского, Володи Головатого, Братьев Игнатовых, Северной и далее по маршрутам.

Также из-за ремонта на перекрестке перестанут ходить троллейбусы № № 4 и 21. На 10 дней по данным маршрутам будут ходить автобусы.