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В Краснодаре из-за подтопления путей встали трамваи
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В Краснодаре из-за подтопления путей встали трамваи 

За рулем Кубань 20 часов назад
Фото: За рулем Кубань
Линию затопило в районе Вишняковского рынка под мостом.
Здесь после дождей традиционно скапливается вода. Большое количество вагонов собралось по улице Вишняковой, Ставропольской, Садовой.
За рулем Кубань: последние новости
В Краснодаре из-за подтопления путей встали трамваи 17 и 18 июля в Краснодаре прогнозируют грозу, град и шквалистый ветер Движение автотранспорта по Крымскому мосту ограничат из-за съёмок нового клипа группы "Любэ"
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