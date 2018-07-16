В Краснодаре из-за подтопления путей встали трамваи

Линию затопило в районе Вишняковского рынка под мостом.

Здесь после дождей традиционно скапливается вода. Большое количество вагонов собралось по улице Вишняковой, Ставропольской, Садовой.