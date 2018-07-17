Рязанский МЧС предупредил о грозе и сильном ветре

Сегодня днем, 17 июля, в Рязанской области ожидается ухудшение погодных условий в виде грозы, кратковременных ливневых дождей и сильного ветра. Об этом информирует региональное Управления МЧС

Как сообщили «Новости Рязани» в пресс-службе ведомства, метеоявление сохранится до конца текущих суток. Синоптики прогнозируют усиление ветра порывами до 13-18 м/с, в отдельных районах возможен град.

Ранее рязанский МЧС предупредил жителей региона о сильной жаре. По данным ФГБУ ЦГМС, сегодня днем местами в Рязанской области температура воздуха составит +30, +32 градуса выше ноля. К вечеру столбики термометров опустятся до отметки +20, +22С°. Атмосферное давление составит 737-738 мм. рт. ст., влажность воздуха 73-84%.

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