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Роспотребнадзор Карелии рассказал, как пережить жару
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Роспотребнадзор Карелии рассказал, как пережить жару 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Специалисты советуют закрывать окна в квартире и не выходить на жару.
В управлении Роспотребнадзора по Карелии рассказали, как лучше пережить жаркую погоду в республике.
Так, рекомендуется поддерживать прохладную температуру дома.
Днем закрывайте окна и ставни (если есть, особенно если окна выходят на солнечную сторону. Открывайте окна и ставни на ночь, когда температура воздуха на улице ниже, чем в помещении. Если Ваше жилище оборудовано кондиционером, закрывайте окна и двери.
Специалисты отметили, что в жару помогают вентиляторы, однако, когда температура воздуха больше 35 градусов, вентилятор может не спасти от тепловых ударов.
Кроме того, Роспотребнадзор не рекомендует находиться на жаре.
Переходите в самую прохладную комнату в доме, особенно на ночь. Если это невозможно, поддерживайте в доме прохладную температуру, проводите по 2-3 часа в день в прохладных помещениях (например, в общественных зданиях, оборудованных кондиционерами).
Помимо этого, специалисты советуют принимать прохладный душ, делать холодные компрессы, обтирать тело холодной водой и носить легкую одежду.
Напомним, сегодня температура в Карелии может достигать 30 градусов. В Петрозаводске ожидается до 27 градусов.
По материалам: ptzgovorit.ru
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