Роспотребнадзор Карелии рассказал, как пережить жару

Специалисты советуют закрывать окна в квартире и не выходить на жару.

В управлении Роспотребнадзора по Карелии рассказали, как лучше пережить жаркую погоду в республике.

Так, рекомендуется поддерживать прохладную температуру дома.

Днем закрывайте окна и ставни (если есть, особенно если окна выходят на солнечную сторону. Открывайте окна и ставни на ночь, когда температура воздуха на улице ниже, чем в помещении. Если Ваше жилище оборудовано кондиционером, закрывайте окна и двери.

Специалисты отметили, что в жару помогают вентиляторы, однако, когда температура воздуха больше 35 градусов, вентилятор может не спасти от тепловых ударов.

Кроме того, Роспотребнадзор не рекомендует находиться на жаре.

Переходите в самую прохладную комнату в доме, особенно на ночь. Если это невозможно, поддерживайте в доме прохладную температуру, проводите по 2-3 часа в день в прохладных помещениях (например, в общественных зданиях, оборудованных кондиционерами).

Помимо этого, специалисты советуют принимать прохладный душ, делать холодные компрессы, обтирать тело холодной водой и носить легкую одежду.