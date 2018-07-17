Только в Невском районе Петербурга обнаружили 157 опасных крыш

В Невском районе Санкт-Петербурга специалисты нашли 157 потенциально опасных крыш.

Об этом рассказал заместитель главы района Артём Матвеев и руководители управляющих компаний в Смольном. Они проверили 1666 объектов. Сейчас идут работы по нормализации температуры под крышами жилых домов с помощью технологии «холодный чердак», которая подразумевает создание пространственного объема под кровлей.

Начальник жилкомсервиса №1 Анатолий Киреенко пообещал до конца 2018 года отремонтировать 51 опасную крышу, а также завершить нормализацию температуры на 154 чердаках. Жилкомсервис №2 также намерен выполнить работы на 18 объектах.