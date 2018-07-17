Ещё
Только в Невском районе Петербурга обнаружили 157 опасных крыш
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Только в Невском районе Петербурга обнаружили 157 опасных крыш 

АиФ Санкт-Петербург 42 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Невском районе Санкт-Петербурга специалисты нашли 157 потенциально опасных крыш.
Об этом рассказал заместитель главы района Артём Матвеев и руководители управляющих компаний в Смольном. Они проверили 1666 объектов. Сейчас идут работы по нормализации температуры под крышами жилых домов с помощью технологии «холодный чердак», которая подразумевает создание пространственного объема под кровлей.
Начальник жилкомсервиса №1 Анатолий Киреенко пообещал до конца 2018 года отремонтировать 51 опасную крышу, а также завершить нормализацию температуры на 154 чердаках. Жилкомсервис №2 также намерен выполнить работы на 18 объектах.
Вице-губернатор Николай Бондаренко лично проверит объекты.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
В четверг в Петербурге будет тепло, но дождливо В Петербурге заметили странный след в небе В Муринском ручье закипела вода
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки210
Назван богатейший человек современности44
Человечеству предрекли вымирание из-за кондиционеров16
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США521
Путин прокомментировал «ракетный удар» по США323
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
01:17
Атмосфера во дворце сделала несчастной Меган Маркл
Шоу-бизнес Интернет
00:55
Известная модель найдена мертвой в своем доме
Шоу-бизнес
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:23
Назван богатейший человек современности
Общество Компании
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение