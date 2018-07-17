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В Тольятти объяснили причину появления дымки из выхлопных газов и промвыбросов
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В Тольятти объяснили причину появления дымки из выхлопных газов и промвыбросов 

63.ru 52 минуты назад
Фото: 63.ru
Горожане связали загрязнение воздуха с промышленными выбросами
В мэрии Тольятти рассказали о состоянии атмосферного воздух в городе. Причиной отчета стали многочисленные жалобы местных жителей, которые почувствовали недомогание и резкий неприятный запах в разных районах.
— В выходные, 14 и 15 июля, в ночные и утренние часы наблюдалась безветренная погода, при этом синоптики зафиксировали высокую влажность от 92 до 95%. Такие условия поспособствовали появлению дымки из выхлопных газов, скоплению вредных примесей и промышленных выбросов в воздухе, — сообщили в тольяттинской мэрии.
Специалисты сообщили, что несмотря на неблагоприятные погодные условия, они не зафиксировали в воздухе превышения санитарно-гигиенических норм.
— Высокая концентрация химических соединений имеет запах при крайне малых скоплениях. Жалобы жителей поступали практически из всех районов города. Это говорит о том, что аварийный залповый выброс от одиночного промышленного источника маловероятен, так как в этом случае вредные вещества распространились бы на меньшей территории — сообщили в администрации Тольятти.
По словам специалистов, в дневные часы 14 и 15 июля метеорологи наблюдали слабый ветер, с переменным направлением. Кроме того, местами прошли дожди. Аэрохимики считают, что при высокой температуре в сочетании со слабым ветром очищение воздуха от вредных примесей не происходило.
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