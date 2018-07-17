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Ливни не уйдут из Казани. Жара еще подумает
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Ливни не уйдут из Казани. Жара еще подумает 

Казанский Портал 1 час назад
Фото: Казанский Портал
Изнуряющая жара закончилась и уступила место дикому миксу из высоких температур, гроз и ливней. Половина лета прошла, а ведь с самого начала мы на теплое, в общем-то, и не надеялись. Погодные сервисы констатируют: до конца июля будут дожди. И жарко тоже будет!
Еще пару недель назад казалось, что жара не кончится никогда: казанцы максимально разделись, чтобы не чувствовать себя как на сковороде. Погода постаралась выжать из себя все хорошее, чтобы тепло встретить футбольных болельщиков, а потом заковать их в горячие объятия. Получилось!
Чемпионат завершился, и мы остались один на один — погода и казанцы. И сбавлять обороты погода пока не планирует. Ну, разве что даст передышку ливнями вроде вчерашнего.
Итак, сервисы по предсказанию погоды заявляют: до середины августа дождь будет лить ежедневно. Иногда с грозой, а часто просто так, как бы невзначай о себе напоминая мелкими осадками. Что касается температуры воздуха, то за ближайший месяц она снизится до +17 °C…+19 °C — то повышаясь, то понижаясь.
В ближайшие выходные, если не вмешается неудача, на улице будет 25 °C. И дожди, конечно.
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