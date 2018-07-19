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Север Приамурья оказался отрезанным из-за подтопления участка дороги
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Север Приамурья оказался отрезанным из-за подтопления участка дороги 

ТАСС 1 час назад
Фото: ГТРК "Амур"
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июля. /ТАСС/. Нескольких дорог в Мазановском районе Амурской области были подтоплены из-за поднятия уровня воды в реках, вызванного обильными осадками. В частности, по водой оказался участок дороги Введеновка — Февральск, соединяющей север и северо-восточную часть Приамурья, сказал в четверг ТАСС глава Мазановского района Михаил Пивень.
"В течение часа на районный центр Новокиевский Увал выпало более 40 мм осадков, что вызвало поднятие уровня воды в реках. Размыта часть региональных дорог, в том числе до Февральска Селемджинского района, размыт мост на ключе Теплый. Движение транспорта остановлено", — сказал Пивень.
По словам собеседника, дорожные службы готовятся начать ремонт затопленных дорог после спада воды. «К работам приступят, как только вода спадет», — добавил он.
По информации министерства транспорта Амурской области, уровень воды на этом участке дороги продолжает подниматься, проблемные участки обустроены временными дорожными знаками, ведется патрулирование.
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