Достаем зонтики: точный прогноз погоды в Молдове на 18 и 19 июля

КИШИНЕВ , 17 июл — Sputnik . По данным синоптиков, в Молдове сегодня будет облачно, воздух прогреется до +22, +25 градусов. Это будет днем. А ночью ожидается +16, +19 градусов по Цельсию. Дожди с грозами метеорологи прогнозируются в среду и четверг. Так что, выходя из дома, возьмите на всякий случай с собой зонтики.

Ветер завтра — северо-западный. Его порывы достигнут 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие дни температура воздуха существенно не изменится.

Народные приметы

Обычно днем 17 июля шли достаточно сильные дожди, но для крестьян именно «андреевский» дождь был очень желанным, ведь он помогал получить богатый урожай зерновых культур. Имелись и некоторые приметы, которым уделяли внимание.

В православии день 17 июля тесно связан с Андреем Наливом или Андреем Рублевым . Это один из тех людей, работы которых признавались шедеврами еще при жизни авторов. Занимался Андрей иконописью, и во многих храмах находились его работы. Православная церковь канонизировала Рублева, причислив его к лику святых. К сожалению, сведений о жизни Андрея Рублева остаточно мало. Известно только лишь то, что родился он в семье ремесленников, после чего принял монашеский постриг, находясь в сознательном возрасте — произошло это на территории Троице-Сергиева монастыря. Андрей Рублев принимал самое непосредственное участие в росписи Успенского собора во Владимире , Благовещенского собора в Москве , Троицкого собора на территории Троице-Сергиева монастыря. Наиболее известная работа Андрея Рублева — «Троица». Кроме того, Рублеву приписывают ряд других работ, которые включают в себя икону Владимирской Богоматери, фрески Успенского собора на территории Звенигорода , часть миниатюр «Евангелия Хитрова». Многие из икон, написанных Андреем Рублевым, можно считать чудотворными. Работал он вместе со своим последователем Феофаном Греком, а также с Даниилом Черным. Похоронен в Москве на территории Спасо-Андроникова монастыря.

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