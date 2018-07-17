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На востоке Москвы вновь превышена ПДК сероводорода
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На востоке Москвы вновь превышена ПДК сероводорода 

Вести.Ru 23 минуты назад
Фото: Вести.Ru
В ночь на вторник, 17 июля, на востоке Москвы было зафиксировано превышение в 2,5 раза предельно допустимого содержания (ПДК) сероводорода в воздухе.
В районе Новокосино превышение ПДК сероводорода выше порога непрерывно фиксируются с 20:00 16 июля. По состоянию на 06:00 17 июля концентрация составляет 1,9 ПДК — в 1,9 раза выше нормы. При этом в 01:00 17 июля в районе Новокосино ПДК была превышена в 2,5 раза, передает ТАСС. Ранее «Мосэкомониторинг» уже сообщал о превышении допустимого уровня содержания сероводорода в воздухе на востоке Москвы: 1 июля станция «Новокосино» системы экомониторинга фиксировала 5,5 ПДК в этом районе.
Станция экомониторинга «Новокосино» контролирует зону влияния мусоросжигательного завода в Руднево и прудов "Мосводоканала".
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