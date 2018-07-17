Жителей Москвы и МО ждет облачная, но теплая погода

17 июля порадует жителей настоящим летним днем, и даже если в столицу нагрянут дожди, переживать не стоит: они только помогут освежиться.

Вторник 17 июля обещает облачную погоду от 26 до 28 градусов тепла с некоторыми прояснениями. Утро пройдет преимущественно солнечное, а ближе ко дню вероятны дожди по Москве и МО. Также не исключено, что в столицу нагрянут грозы.

Ветер сегодня северо-восточный, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. При грозе возможны порывы вплоть до 15 метров в секунду.