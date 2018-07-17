Жителей Москвы и МО ждет облачная, но теплая погода 

17 июля порадует жителей настоящим летним днем, и даже если в столицу нагрянут дожди, переживать не стоит: они только помогут освежиться.
Вторник 17 июля обещает облачную погоду от 26 до 28 градусов тепла с некоторыми прояснениями. Утро пройдет преимущественно солнечное, а ближе ко дню вероятны дожди по Москве и МО. Также не исключено, что в столицу нагрянут грозы.
Ветер сегодня северо-восточный, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. При грозе возможны порывы вплоть до 15 метров в секунду.
Напомним, в понедельник, 16 июля, МЧС предупредило граждан Москвы и МО о 30-градусной жаре, наставшей в столице. В ночь на 17 июля температура воздуха понизилась до 18 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр России.