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Упавшее дерево перекрыло проезд на Большой Садовой
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Упавшее дерево перекрыло проезд на Большой Садовой 

САРАТОВ24 55 минут назад
Фото: САРАТОВ24
Сегодня в Саратове на улице Большая Садовая рядом с домом №66 на дорогу упало дерево и перекрыло проезд автомобиям. Об этом сообщил очевидец в сообществе «Саратов онлайн» социальной сети «Вконтакте».
Судя по всему, причиной происшествия послужили погодные условия, сегодня порывы ветра достигают 23 метров в секунду. Саратовцы пошутили на тему случившегося в комментариях к фотографии и прозвали дерево новым шлагбаумом.
Сегодня обошлось без пострадавших, но известны случаи, когда деревья падали на автомобили саратовцев и наносили им серьёзные повреждения. Например, недавно такой несчастный случай произошёл на улице Рабочая.
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