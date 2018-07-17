Упавшее дерево перекрыло проезд на Большой Садовой

Сегодня в Саратове на улице Большая Садовая рядом с домом №66 на дорогу упало дерево и перекрыло проезд автомобиям. Об этом сообщил очевидец в сообществе «Саратов онлайн» социальной сети «Вконтакте».

Судя по всему, причиной происшествия послужили погодные условия, сегодня порывы ветра достигают 23 метров в секунду. Саратовцы пошутили на тему случившегося в комментариях к фотографии и прозвали дерево новым шлагбаумом.

Сегодня обошлось без пострадавших, но известны случаи, когда деревья падали на автомобили саратовцев и наносили им серьёзные повреждения. Например, недавно такой несчастный случай произошёл на улице Рабочая.