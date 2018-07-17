Названы регионы с самой грязной питьевой водой

По данным Роспотребнадзора, доля россиян, обеспеченных безопасной питьевой водой, в 2017 году выросла до 91,5%. В 2015 их было 90,4%. Однако в некоторых регионах менее половины местных имеют доступ к питьевой воде, соответствующей нормам безопасности. В Вологодской области этот показатель составляет только 45%.