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Названы регионы с самой грязной питьевой водой
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Названы регионы с самой грязной питьевой водой 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Антирейтинг российских регионов с самой грязной питьевой водой возглавила Вологодская область, пишет газета «Известия».
По данным Роспотребнадзора, доля россиян, обеспеченных безопасной питьевой водой, в 2017 году выросла до 91,5%. В 2015 их было 90,4%. Однако в некоторых регионах менее половины местных имеют доступ к питьевой воде, соответствующей нормам безопасности. В Вологодской области этот показатель составляет только 45%.
Далее в перечне идут Костромская область и Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) с показателем 66,7%, затем Курганская область — 69,3%. В остальных регионах качественной питьевой водой обеспечено более 70% населения.
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