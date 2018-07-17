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Составлен ТОП российских регионов с самой грязной питьевой водой
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Составлен ТОП российских регионов с самой грязной питьевой водой 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В 2017 году доля россиян, обеспеченных безопасной питьевой водой, составила 91,5%. С 2015 года их количество выросло на 1,1%. Данные Роспотребнадзора публикуют "Известия".
Однако в некоторых регионах менее половины местных имеют доступ к питьевой воде. Антирейтнг ведомства возглавила Вологодская область, где только 45% населения обеспечены чистой питьевой водой. Также в список вошла Курганская область. Там доступ к безопасной воде имеют 69,3%. В остальных регионах этот показатель составляет более 70%, передает "Уралинформбюро".
Ранее Роспотребнадзор составил рейтинг регионов с самым грязным воздухом. Список возглавила Бурятия, на втором и третьем местах — Хабаровский край и Иркутская область.
Также по теме: Копайте глубже — вода чище
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