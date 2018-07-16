В Санкт-Петербурге тушат крупный природный пожар

В Курортном районе Санкт-Петербурга тушат природный пожар на площади 0,3 гектара — горит лесная подстилка. Для борьбы с возгоранием было принято решение использовать два вертолета — Ми-8 и Ка-32.

Рядом с очагом пожара находится музейный комплекс «Шалаш Ленина». К настоящему времени пожар локализован, угрозы музею нет, передает ТАСС

По данным Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, с 16 июля в Северной столице установлен третий класс пожарной опасности. В течение дня температура воздуха поднималась до отметки 29 градусов выше нуля, порывы ветра достигали 9 метров в секунду, осадков не было. По данным синоптиков, в ближайшие дни осадков в городе также не ожидается.