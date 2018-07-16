Ещё
Грозовые будни. Москвичей предупредили об усилении ветра во вторник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грозовые будни. Москвичей предупредили об усилении ветра во вторник 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Желтый уровень погодной опасности в Москве продлили на вторник, 17 июля. В городе ожидаются грозы и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр России.
Ночью температура составит 18–20 градусов, днем воздух прогреется до 26–28 градусов. Как уточнили синоптики, столбики термометров будут держаться на примерно таких отметках всю неделю.
За эти семь дней в столице может выпасть до 40 процентов месячной нормы осадков. Вторник при этом должен стать самым дождливым.
Повышенный уровень погодной опасности по всему столичному региону действовал и 16 июля. Вероятность гроз в городе, согласно текущим прогнозам, сохранится до четверга,19 июля. В ЦОДД в связи с непогодой призвали по возможности пользоваться общественным транспортом.
Жителям советуют не прятаться от непогоды у стен домов, на остановках, возле рекламных щитов, под деревьями и рядом с недостроенными зданиями. Лучше также не стоять у оборванных проводов и раскачивающихся вывесок. Машины рекомендуется поставить в гараж или по крайней мере вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
А 15 июля в Москве стало самым жарким днем месяца. Столбики термометров тогда поднялись до 28,4 градуса. На этой неделе в Москве и области возможны новые температурные рекорды, рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
Москва24: последние новости
ЦОДД призвал водителей не парковаться возле деревьев из-за усиления ветра в Москве Град с грозой ожидаются в Москве вечером 15 июля За 30. Жара и грозы ожидаются в столице 16 июля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США340
В России оценили неожиданное решение Франции150
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа196
В США задержали россиянку по подозрению в шпионаже57
Подарок Путина Трампу хотят проверить на жучки45
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение