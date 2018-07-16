Осторожно: деревьепад! Как уберечь машину

В августе 1998 года Москва пережила один из сильнейших в своей истории ураганов.

Были повалены тысячи деревьев, десятки рекламных конструкций, град изрешетил сотни машин. Дождевая вода затопила низинные участки дорог и проезжую часть тоннелей. Были и погибшие, причем их было больше, чем в последующих атаках природы за прошедшие 20 лет.

И, хотя тот разгул стихии показал, на что она способна, мужик, как известно, не перекрестится, пока гром не грянет. Вот и приходится столичному управлению МЧС рассылать смс-оповещалки с предостережением от парковки под деревьями и вблизи рекламных конструкций. С рекламными билбордами все ясно. Но вот как быть с деревьями?..

Москва — город очень зеленый. Старые окраинные районы славятся своими парками, скверами, старые деревья украшают обочины магистралей, красуются во дворах, вытягиваясь порой до высоты 7-8 этажа. Где ж тогда парковаться? Выбор и на самом деле невелик, но все-таки он есть.

Итак. Полагаю, даже городской житель знает, что такое тополь. Эти красивые пахучие деревья массово высаживали в Москве в послевоенные годы, чтобы как-то восполнить ущерб, нанесенный паркам Москвы вырубками «на дрова» — увы, было. Так вот тополь, пожалуй, самое опасное из всех деревьев в часы сильного ветра. Во-первых, древесина его довольна мягка, а у старых деревьев еще и непрочна. Во-вторых, тополь не имеет глубокой корневой системы, из-за чего его порой выворачивает целиком. Собственно, такой же напасти подвержены и некоторые другие деревья, несвойственные Москве. Каштаны, например.

Следует избегать деревьев, растущих под углом к земле — им уже и падать-то осталось всего ничего. Частенько легко поддаются ураганным ветрам раздвоенные стволы — берез, например. Мои многолетние наблюдения показывают, что после любых катаклизмов — будь то ледяной дождь в январе, снегопад в сентябре или сильный ветер с мая по август — именно деревья, упомянутые выше, сдаются первыми, устилая своими «телами» дворовые проезды.

К сожалению, вплоть до недавних времен москвичи облагораживали свои дворы, как бог на душу положит, притаскивая лесные саженцы в столичные микрорайоны. А у лесных деревьев совершенно иная корневая система, и, к примеру, лесная сосна отличается от выросшей в городе, а лесная береза — от березы плакучей.

Вот, собственно, основные рекомендации, под какими деревьями не стоит парковаться.

Вообще, если заметили, что предупреждение МЧС совпадает с погодой (небо темнеет, поднимается ветер), лучше всего отправиться на стоянку торгового центра (не на нижний уровень — может залить) или на любое открытое пространство вроде той же плоскостной парковки. Благо что их полно. Многие на время ураганов заезжают под мосты и эстакады — это тоже вариант.

Однако 100-процентной защищенности от ураганов, ливней и сильных ветров не существует, к сожалению. Спасетесь от дерева — ударит в бок гонимый ветром мусорный контейнер. Да и вместо дерева на крышу машины может свалиться просто тяжелый предмет с балкона — ущерб будет не меньший.

И, хотя машина — это только железо на колесах, ее все равно жалко. А если жалко — страхуйте. По КАСКО. От всех несчастных случаев. Если от упавшего тополя не защитите, то хотя бы компенсацию получите.