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Рейтинговое агентство: Поток мигрантов благотворно влияет на Москву
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Рейтинговое агентство: Поток мигрантов благотворно влияет на Москву 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Кредитный рейтинг столицы сегодня находится на уровне «Ba1».
Поток мигрантов из регионов России в столицу растет из-за высоких зарплат в Москве. Такая ситуация положительно сказывается на финансовом благополучии города.
Кроме того, такое положение вещей влияет и на бюджет Подмосковья, так как многие мигранты живут в области, а платят подоходный налог в Москве. Такие данные следуют из обзора Международного рейтингового агентства Moody's, который оказался в распоряжении РИА Новости.
Уточняется, что кредитный рейтинг Москвы сегодня находится на уровне «Ba1», и Moody's дает позитивный прогноз. В свою очередь, Подмосковье пока стоит в рейтинге на одной ступеньке ниже «Ва2», однако здесь также позитивные перспективы.
В обзоре говорится, что мигранты из других регионов России и СНГ переезжают в Москву, потому что заработная плата в городе почти в три раза выше, и в городе низкий уровень безработицы — 1,3 процента по сравнению со среднероссийским уровнем в пять процентов. При этом быстрый рост населения в Москве приводит к увеличению доходов города за счет увеличения налоговых поступлений.
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