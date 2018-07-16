Рейтинговое агентство: Поток мигрантов благотворно влияет на Москву

Кредитный рейтинг столицы сегодня находится на уровне «Ba1».

Поток мигрантов из регионов России в столицу растет из-за высоких зарплат в Москве . Такая ситуация положительно сказывается на финансовом благополучии города.

Уточняется, что кредитный рейтинг Москвы сегодня находится на уровне «Ba1», и Moody's дает позитивный прогноз. В свою очередь, Подмосковье пока стоит в рейтинге на одной ступеньке ниже «Ва2», однако здесь также позитивные перспективы.

В обзоре говорится, что мигранты из других регионов России и СНГ переезжают в Москву, потому что заработная плата в городе почти в три раза выше, и в городе низкий уровень безработицы — 1,3 процента по сравнению со среднероссийским уровнем в пять процентов. При этом быстрый рост населения в Москве приводит к увеличению доходов города за счет увеличения налоговых поступлений.